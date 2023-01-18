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НовостиОбщество18 января 2023 12:26

Шесть человек попали в полицейский участок после массовой драки в центре Москвы

Теперь нарушителям предстоит заплатить штраф или отправиться под административный арест на срок до 15 суток
Мила ГЕНЬ
Шесть человек попали в полицейский участок после массовой драки в центре Москвы

Шесть человек попали в полицейский участок после массовой драки в центре Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть человек доставили в полицию после массовой драки в центре Москвы. Среди задержанных четверо студентов. Молодые люди устроили потасовку на Бауманской улице, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Словесный конфликт между молодыми людьми на Бауманской улице в районе дома 15 перерос в массовую драку. О причинах произошедшего не сообщается. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел полиции шесть человек, среди которых четверо студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Молодым людям грозит административный штраф в размере от 500 до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее KP.RU писал, что посетители ресторана на Ходынском бульваре в Москве устроили массовую драку, дебоширы сбежали с места происшествия.