К 80-летию прорыва блокады Ленинграда Главный архив опубликовал новую книгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главархив Москвы опубликовал новую книгу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В нее вошли воспоминания очевидцев блокады ленинградцев и освободителей города. Книга «Блокадный Ленинград» доступна онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного архива.

В издание вошли снимки, сделанные известным фотокорреспондентом Михаилом Трахманом в блокадном Ленинграде. На кадрах можно увидеть трудящихся на предприятиях местных жителей, дежурных и сандружинниц местной противовоздушной обороны, эвакуацию раненых.

«Издание выпустили в рамках продолжения работы над всероссийским проектом «Без срока давности», - говорится в сообщении.

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