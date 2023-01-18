«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён до утра 20 января в Москве и Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вплоть до 11:00 20 января, то есть до пятницы, в Москве и Московской области будут действовать (и поэтапно отменяться) сразу несколько предупреждений о «жёлтом» уровне погодной опасности. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Всего предупреждений три, и они идентичны как для Москвы, так и для Подмосковья. Так, быстрее прочих закончится срок действия предупреждения о гололёдно-изморозевых отложениях - в 09:00 19 января. Следом отменится предупреждение о ветре, порывы которого достигают 17 метров в секунду. Он должен закончиться в 15:00 19 января.

Самым длительным же станет предупреждение о гололедице, которое будет действовать вплоть до 11:00 20 января.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает лишь то, что погода может потенциально навредить здоровью или деятельности человека. При этом непосредственной угрозы жизни она не несёт, и последствия всегда ситуативны, зависят от мер предосторожности и бдительности людей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ожидаются одни из самых тёплых Крещенских купаний за всю историю наблюдения за погодой в столице.