В Москве 16-летний школьник умер от бессонницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Тело парня обнаружили в квартире на Южнобутовской улице, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. Врачи предполагают, что причиной смерти мальчика могла стать редкая болезнь — семейная фатальная бессонница.

Семейная фатальная бессонница — неизлечимое наследственное редкое заболевание. В мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев этого диагноза.

Смерть подростка наступила 18 января. Врачи выяснили, что у молодого человека было несколько сложных заболеваний. Фатальная семейная бессонница могла стать летальной, однако точную причину смерти специалисты смогут назвать только после вскрытия.

Ранее KP.RU писал, что на юго-западе Москвы нашли тела двух подростков. 16-летний мальчик и девочка оставили предсмертную записку, в которой попрощались с близкими. Теперь правоохранительные органы выясняют все обстоятельство произошедшего, возбуждено уголовное дело.