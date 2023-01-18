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НовостиОбщество18 января 2023 15:46

«Москвич» с электрическим двигателем появился в продаже у дилеров в Москве

Пока доступны только белая и красная версии электрического кроссовера
Сергей КУДРИН
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В дилерские центры Москвы начали поступать первые кроссоверы «Москвич 3е», оборудованные электрическим двигателем. Пока что доступны только модели красного и белого цветов, о чём сообщает «Российская газета», со ссылкой на менеджеров одного из автосалонов столицы.

Известно, что стоимость новых «Москвичей» на электродвигателе составит 3,5 млн рублей в минимальной комплектации. Несмотря на то, что пока доступны лишь два цвета, в ближайшее время модельный ряд будет значительно расширен.

Технические характеристики кроссовера «Москвич 3е»:

Автомобиль оснащён синхронным двигателем, номинальной мощностью 68 л.с. Электромотор выдает 150 л.с. и 340 Нм. Емкость тяговой батареи - 55 кВт ч, паспортный запас хода - 410 км. Привод - передний. Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм.

Ранее KP.RU сообщал о том, какой из новых «Москвичей» решил купить руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.