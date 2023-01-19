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НовостиОбщество19 января 2023 5:37

В Москве 19 января 2023 года ожидается оттепель с небольшими осадками

Из-за высокой влажности и ветра, ощущаться температура будет на несколько градусов ниже реальной
Роман ПОЛОСИКОВ
На Крещение в Москве ожидается оттепель с небольшими осадками

На Крещение в Москве ожидается оттепель с небольшими осадками

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Крещение ожидается оттепель, которая наблюдается в этот день не чаще одного раза в 5-6 лет. Такой прогноз на 19 января дали «Метеовести».

Отмечается, что даже при температуре выше нуля местами пройдут непродолжительные осадки, преимущественно в виде дождя.

Из-за высокой влажности и довольно плотного ветра ощущаться погода будет на 4-5 градусов ниже реальной.

Температура воздуха в Москве днем составит от двух до четырех градусов тепла, в Подмосковье - от ноля до плюс 5. Юго-восточный порывистый ветер будет дуть со скоростью в 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Из-за наледи на дорогах и тротуарах, предупреждение будет действовать до 11:00 20 января.