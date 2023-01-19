Один человек пострадал в результате пожара в храме Иоанна Кронштадтского в Москве

В результате пожара на севере Москвы пострадал один человек Фото: ГУ МЧС России по Москве

В 03:53 19 января в МЧС поступило первое сообщение о возгорании в храме Иоанна Кронштадтского по адресу Кронштадтский бульвар, дом 24, корпус 2. Об этом KP.RU сообщили в экстренных службах.

Пожар разгорелся в двухэтажном деревянном здании площадью 100 квадратных метров. Уже в 05:24 усилиями дежурной смены пожарно-спасательного расчета, удалось полностью ликвидировать пожар. Для тушения было задействовано 58 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.

По данным источника, при пожаре пострадал один человек, который смог самостоятельно покинуть строение до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Это охранник. Возгорание произошло в результате неосторожности, допущенной в результате разогревания пищи. В ведомстве исключили поджог как причину ЧП.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы из пожара спасли 13 человек. Огонь разгорелся в одной из квартир жилого дома. При попытке спастись одна женщина выпрыгнула из окна второго этажа и получила травмы. Часть жильцов не могли покинуть здание.