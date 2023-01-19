Гидрометцентр пообещал до +5 градусов и небольшой дождь в Москве 19 января 2023 года

До пяти градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 19 января 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 19 января 2023 года ожидается облачная погода и местами небольшой дождь. Температура воздуха может достигать пяти градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Юго-восточный и южные ветра будут дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью сохранится температура воздуха от трех до пяти градусов выше нуля. Также возможен туман и образование наледи на дорогах и тротуарах. Осадки местами буду продолжаться до конца суток.

Ранее KP.RU сообщал, что Москву ожидает оттепель 19 января 2023 года. Из-за высокой влажности и порывистого ветра температура воздуха может ощущаться на несколько градусов ниже реальной. Атмосферное давление будет на отметке 748 миллиметров ртутного столба.