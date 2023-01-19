В Москве начали зимний набор волонтеров-рекрутеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве стартовал зимний набор волонтеров-рекрутеров, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Кадровики в будущем будут интервьюировать и составлять информационное портфолио для отбора добровольцев на крупные и важные мероприятия.

Набор рекрутеров ежегодно проводит ресурсный центр «Мосволонтер». Поучаствовать в кадровых задачах могут все желающие москвичи старше 16 лет. Чтобы присоединиться к команде, нужно зарегистрироваться на сайте центра и заполнить анкету.

Помимо основных задач, интервьюирования и составления портфолио, рекрутеры помогают координаторам в отборе добровольцев для федеральных и международных событий. Среди них Российский инвестиционный форум в Сочи, Восточный экономический форум во Владивостоке и Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане.

С момента запуска проекта добровольцы-рекрутеры в Москве провели 1572 интервью. Оценка рекрутеров влияет на распределение волонтеров. Каждый из добровольцев получает место и задачи, наиболее подходящие под способности.

Всего за три года команде помогали 44 рекрутера. В этом году планируют принять 25 человек. По данным «Мосволонтера» чаще всего рекрутерами становятся студенты в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2022 году волонтерское сообщество Москвы превысило 950 тысяч участников.