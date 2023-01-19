Грузовик снес опору ЛЭП и три легковушки на МКАД

Один человек погиб при столкновении грузовика с двумя легковушками и отбойником на МКАД Фото: прокуратура Москвы

Один человек погиб в ДТП с участием грузовика на МКАД, сообщает прокуратура Москвы. Скончался 33-летний водитель грузового транспорта. Предварительно, виновником аварии стал 23-летний таксист.

Три легковые машины и грузовик столкнулись на МКАД в Москве. Авария произошла поздно вечером 18 января.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП. На них видно, что по неизвестной причине грузовик въезжает в заднюю часть легкового автомобиля, а затем улетает на отбойник. Задетый автомобиль через все полосы отбрасывает на другую сторону проезжей части. Также на фото, сделанных после аварии, можно увидеть, как сильно пострадал грузовик.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. Сообщается, что по предварительной версии, авария произошла по вине 23-летнего таксиста.

Ранее KP.RU писал, что пять автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве.