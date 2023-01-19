Госавтоинспекция Москвы призывает водителей быть внимательными из-за погодных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участников дорожного движения просят быть более бдительными из-за погодных условий в столице. Неустойчивая погода может привести к образованию гололедицы на дорогах. Такое предупреждение появилось в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве отметили, что образование корки льда на дорогах сильно ухудшает сцепление с дорожным покрытием.

Водителям стоит выбрать безопасный скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также лучше отказаться от лишних маневров и перестроений в таких погодных условиях.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и по возможности обеспечить свою видимость на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается до +5 градусов тепла и небольшой дождь 19 января. Порывы ветра в столице могут достигать 17 метров в секунду.