Московские спасатели и пожарные контролируют безопасность в местах крещенских купаний Фото: Официальный канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Московские спасатели контролируют безопасность в местах проведения крещенских купаний. Возле купелей и майн дежурят работники пожарно-спасательного гарнизона и медики, рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Купания проходят организованно, спасатели сопровождают людей к проруби и обратно, постоянно визуально контролируют все происходящее. Всего в столице в 2023 году открыли 46 мест для купания. Они оборудованы настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами.

Сами проруби расположены недалеко от берега, так сохраняется максимальная безопасность. Также в департаменте добавили, что водолазы заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах.

Ранее KP.RU сообщал, что Депздрав Москвы назвал оптимальную продолжительность купания в проруби на Крещение. Там рекомендуют находиться не более двух минут.