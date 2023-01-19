В Москве Крещение в 2023 году стало самым теплым за последние 15 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещение Господне в 2023 году в Москве стало самым теплым с 2017 года. Температура воздуха достигла 2,3 градуса выше нуля, о такой аномальной погоде в праздник сообщается на портале «Метеоновости».

Отмечается, что рекордные 6,3 градуса тепла были зафиксированы в этот день в далеком 2007 году. 10 января того же года был установлен и абсолютный рекорд температур для всего января месяца, который составил 8,6 градуса выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что 19 января в Москве прогнозируют температуру до +5 градусов. Также в столице ожидается небольшой дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью на город может опуститься туман, а температура воздуха в темное время суток также будет от трех до пяти градусов тепла.