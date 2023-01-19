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НовостиОбщество19 января 2023 12:06

Диетолог Русакова рассказала об обязательном продукте для московских пенсионеров

Диетолог Русакова: пожилым людям нужно употреблять творог минимум дважды в неделю
Сергей КУДРИН
Диетолог Русакова рассказала об обязательном продукте для московских пенсионеров

Диетолог Русакова рассказала об обязательном продукте для московских пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о том, какой продукт необходим в обязательном порядке каждому пенсионеру. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с изданием «Москва 24».

Поддержать мышечную массу, что крайне важно в преклонном возрасте, а также помочь избежать остеопороза, поможет творог. Его необходимо употреблять минимум дважды в неделю, поэтому свежий творог всегда должен быть в холодильнике у пенсионеров.

В твороге содержится крайне быстро и легко усваиваемый кальций, а также много белка. Этот продукт является отличным способом поддержки не только мышц и костей, но и общего иммунитета, который также начинает слабеть с возрастом.

Русакова советует пенсионерам покупать творог с жирностью от 2 до 5%. Разовая порция не должна превышать 100 граммов, но и не быть меньше 50 граммов. Способ употребления не принципиален - это может быть как просто творог, так и сырники с ним, блинчики, запеканки и прочее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что острые специи в пище не только не помогают похудеть, но и могут привести к обострению ряда заболеваний ЖКТ.