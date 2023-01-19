В Москве арестовали двоих граждан Украины за изготовлении взрывчатки

В Москве арестовали двоих граждан Украины за изготовление взрывчатки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве арестовали двоих уроженцев Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки. По постановлению Лефортовского районного суда Федора Трифонова и Олега Завгороднего отправили под стражу. Обвинения пока не были обжалованы, передает ТАСС.

Двоих вышеназванных граждан Украины арестовали в рамках расследования уголовного дела об незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сообщается, что Олег Завгородний родился в Зеленовке, жил в Бердянске, проходил воинскую службу с 2011 по 2012 год в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку. Сейчас этот полк принимает участие в военных действиях против России.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта. Также их обвиняют в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.