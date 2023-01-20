"Одень мне кеды": Нетрезвый пассажир такси в Москве заставлял водителя переобуть его

В Москве неадекватный пассажир такси попросил таксиста переобуть его Фото: стоп-кадр из видео

Таксист из Москвы опубликовал в сети видео с неадекватным пассажиром. Нетрезвый мужчина в грубой форме требовал от водителя переобуть его. При этом он подставлял свои ноги практически в лицо водителю.

Неадекватный пассажир заявил, что его обувь стоит дороже, чем машина таксиста и якобы поэтому последний должен переобуть его.

Сам водитель на провокации не повелся, спокойно выслушал оскорбления и просил его покинуть салон авто. Позже автор ролика записал обращение, в котором призвал всех водителей такси не вестись на подобные провокации, чтобы из-за неприятного пассажира не лишиться работы.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина без обуви и с голым торсом строил баррикады на дороге и не давал проехать машинам в Москве. Он сломал ограждение и бросал его части на проезжую часть.