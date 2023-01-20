Собянин: Москва скоро представит электродвигатель для гоночных автомобилей собственного производства

Москва скоро представит электродвигатель для гоночных автомобилей собственного производства, фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В ближайшее время в Москве представят новейшую столичную разработку - электродвигатель для гоночных болидов полностью отечественного, московского производства. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

Инновационный двигатель уже готовится к главным полевым испытаниям. Его установят на болид, который попытается установить скоростной рекорд в экстремальной гонке на озере Байкал.

Как отметил Собянин, это будет экологически чистый автомобиль, созданный силами исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков.

Также мэр Москвы заявил о том, что в последнее время Москва привлекла множество компаний в многоцелевой кластер из области электрического транспорта, куда вошли более 40 предприятий.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в нескольких дилерских центрах Москвы уже появились в продаже автомобили «Москвич 3» с электрическим двигателем.