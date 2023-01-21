В автомобиле на парковке на юго-западе Москвы нашли два трупа Фото: Мария ЛЕНЦ

В машине на парковке на юго-западе Москвы нашли два трупа. Тела обнаружили в салоне автомобиля «Мицубиси». Двигатель иномарки работал. Личности умерших и причины их смерти устанавливаются, пишет «МК».

Тела были найдены в ночь на субботу 21 января на парковке в Битцевском проезде. Их обнаружили около 3:15. Погибшие лежали в салоне иномарки с дагестанскими номерами.

Интересный случай произошел ранее в Железнодорожном. Там водитель ритуального агентства нашел в своем «Мерседесе» голого мертвеца. Предположительно, мужчина залез в автомобиль согреться, почувствовал жар и разделся, после чего умер.

Также KP.RU писал, что труп мужчины нашли в салоне красоты на бульваре Яна Райниса в Москве. Сотрудники вызвали медиков, однако тем уже оставалось только констатировать смерть. По предварительным данным, причиной скоропостижной гибели 38-летнего москвича могла стать сердечная недостаточность.