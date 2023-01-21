Эксперты рассказали, сколько придется заплатить за ремонт в московской новостройке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минимальная стоимость ремонта с отделкой, установкой сантехники и меблировкой обычной однокомнатной квартиры в новостройке в Москве обойдется в 2023 году примерно в 1,5-1,8 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты экспертов.

Черновые работы — подготовка поверхностей потолка, пола и стен к дальнейшим чистовым работам, а также проведение инженерных коммуникаций — вместе с материалами оценили в 7-11 тыс. рублей за квадратный метр. Если брать для расчетов гипотетическую квартиру в 40 «квадратов», то за черновую отделку придется отдать порядка 280-440 тыс. рублей.

Чистовая отделка, в которую входит грунтование, оштукатуривание, шпатлевание, поклейка обоев и обустройство полов и плинтусов, вместе с материалами стоит порядка 700 тыс. рублей, из которых 450 — за работу.

Минимальный набор сантехники обойдется примерно в 110 тыс. рублей, еще около 20 нужно будет отдать за установку.

Необходимый комплект мебели для однушки в среднем ценовом сегменте будет стоить около 700 тыс. рублей. В эту сумму входит прихожая, кухня, гардероб, кровать, тумба. Большая часть средств уйдет на обустройство кухни — порядка 400 тыс.

Бытовая техника, опять же в минимальной комплектации (плита или варочная панель, холодильник и стиральная машина) дополнительно заберет из бюджета 50-100 тыс. рублей.

Ранее KP.RU писал, что самая дешевая квартира в Москве стоит 2,8 млн рублей. Это студия площадью в 11 квадратных метров.