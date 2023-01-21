Рабочий погиб после падения с шестого этажа на стройке на улице Зорге в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На строительном объекте на улице Зорге с высоты 6 этажа упал рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте. О трагедии рассказали в прокуратуре Москвы.

На место происшествия выехал заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов, который контролирует работу правоохранительных органов.

Кроме того, в ведомстве заявили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Будет установлено, имели ли место факты нарушения техники безопасности и охраны труда. На контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее в Сколково рабочий упал с высоты третьего этажа и разбился насмерть. Монтажник, 31-летний уроженец Республики Ингушетия, проводил работы снаружи здания будущего банка и случайно сорвался вниз. Об этом рассказывал KP.RU.