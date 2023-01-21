Участок Леонтьевского переулка временно перекроют из-за киносъемок 22 января Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

22 января на короткое время перекроют движение автомобилей на участке Леонтьевского переулка в Москве из-за киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения ожидаются в период с 8:00 до 20:00 на участке Леонтьевского переулка. Характер перекрытий краткосрочный — то есть транспорт не сможет проезжать периодами не более пяти минут. В это время здесь пройдут киносъемки.

Уточняется, что перекрытие введут на участке Леонтьевского переулка от пересечения с улицей Большой Никитской до дома 7, строение 1б, по Леонтьевскому переулку.

Ранее KP.RU сообщал, что 24 января перекроют движение на участке Комсомольской площади в Москве. С 01:30 до 05:30 нельзя будет проехать по участку бокового проезда Комсомольской площади в районе дома 2. Ограничения связаны с проведением строительных работ.