Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Некрасовки Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о развитии качественной социальной инфраструктуры в районе Некрасовка. Сейчас к открытию готовят детский сад и школу в 17-м квартале. Первых детей они встретят уже в 2023 году.

Новый детский сад построили на улице Маресьева. Он рассчитан на 275 малышей. Трехэтажное здание площадью 4,7 тыс. квадратных метров рассчитано на 11 групп, каждая ячейка оборудована раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и другими помещениями. Кроме того в саду есть залы для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейн

На улице Маршала Еременко сдали в эксплуатацию школьный корпус для старшеклассников. Он рассчитан на 350 обучающихся. Площадь здания — 6,5 тыс. «квадратов».

Корпус построили по индивидуальному проекту, он имеет переменную этажность — от одного до четырех этажей.

Новые объекты войдут в состав крупного образовательного комплекса, отметил Сергей Собянин.

Ранее KP.RU сообщал, что детский сад на 220 малышей с оригинальным фасадом построят в районе Южное Медведково