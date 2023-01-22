Автомобиль выехал с дороги и перевернулся на 64 км МКАД в Москве

Обстоятельства случившегося выясняют Фото: Департамент транспорта Москвы

Утром 22 января 2023 года на внутренней стороне 64 километра МКАД автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

На представленных кадрах видно, как легковушку буквально уносит с проезжей части и она улетает в кювет. На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на 64 километре Московской кольцевой дороги не затруднено.

Ранее KP.RU писал о другом ДТП, которое произошло вечером 21 января на внешней стороне 28 км МКАД. Там сразу столкнулись несколько автомобилей. А до этого сообщалось о смертельном ДТП в Подмосковье на трассе М 4 «Дон», где при столкновении двух автомобилей погиб пассажир легковушки.