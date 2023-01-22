Скрывавшим смерть матери братьям из Москвы нашли новую семью

Двое школьников месяц скрывали смерть матери, чтобы не попасть в детский дом Фото: Shutterstock

В Москве двум школьникам, которые месяц скрывали смерть матери, чтобы не попасть в детский дом, нашли новую семью. Ребята постепенно привыкают к новым условиям и уже ходят в школу, сообщила KP.RU Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Старшему из мальчиков – 15 лет, младшему – 10. По крови они вьетнамцы, но родились в столице и ощущают себя русскими. Им было непросто найти новый дом, так как подростков приемные семьи практические не берут: считают, что с такими детьми будет сложно найти общий язык. Кроме того, они являются иностранцами, поэтому для них не предоставляют пакет различных соцвыплат.

После того, как ребята попали в центр содействия семейному воспитанию, им продолжали искать семью. Закончилась история благополучно, спустя время подросткам нашли дом. Сейчас старший ребенок готовится к ОГЭ, младший также ходит в школу.

«Конечно, то, что произошло с ребятами - для них это незаживающая рана. Но теперь они привыкают к новым условиям. Это непростой процесс», - подчеркнула Ярославская.

Ранее KP.RU писал, что двое московских школьников месяц скрывали смерть матери из-за страха попасть в детдом или быть депортированными из России. Женщина умерла от коронавируса.