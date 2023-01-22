Диетолог Стародубова рассказала, как нужно выбирать попкорн

Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн каждый день Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лучше всего выбирать менее калорийный попкорн, содержащий минимальное количество вкусовых добавок. Такая закуска не навредит здоровью, сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, самым вредным является попкорн с добавлением жирных соусов. Например, сырный соус увеличивает калорийность блюда почти вдвое.

Также врач напомнила, что в одной порции соленого попкорна около половины дневной нормы соли – 50-60 граммов, поэтому им не стоит злоупотреблять. Чрезмерное употребление натрия задерживает воду в организме, вследствие чего повышается артериальное давление.

Осторожным стоит быть и со сладким попкорном: сахар, сиропы карамель также делают это закуску слишком калорийной. Избыточное потребление сладкого может привести к увеличению веса, ожирению и прочим хроническим заболеванием.

«Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн ежедневно. Кроме того, не рекомендуется использовать сладкий или соленый попкорн в питании детей до трех лет, и не стоит злоупотреблять им в детском и подростковом возрасте», - добавила Стародубова.

При покупке попкорна диетолог советует обращать внимание на пищевую ценность продукта и его состав: чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше.

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