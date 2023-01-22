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НовостиОбщество22 января 2023 7:09

Диетолог Стародубова рассказала, как нужно выбирать попкорн

Главный диетолог Москвы Стародубова: попкорн с меньшим количеством вкусовых добавок не навредит здоровью
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн каждый день

Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн каждый день

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лучше всего выбирать менее калорийный попкорн, содержащий минимальное количество вкусовых добавок. Такая закуска не навредит здоровью, сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, самым вредным является попкорн с добавлением жирных соусов. Например, сырный соус увеличивает калорийность блюда почти вдвое.

Также врач напомнила, что в одной порции соленого попкорна около половины дневной нормы соли – 50-60 граммов, поэтому им не стоит злоупотреблять. Чрезмерное употребление натрия задерживает воду в организме, вследствие чего повышается артериальное давление.

Осторожным стоит быть и со сладким попкорном: сахар, сиропы карамель также делают это закуску слишком калорийной. Избыточное потребление сладкого может привести к увеличению веса, ожирению и прочим хроническим заболеванием.

«Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн ежедневно. Кроме того, не рекомендуется использовать сладкий или соленый попкорн в питании детей до трех лет, и не стоит злоупотреблять им в детском и подростковом возрасте», - добавила Стародубова.

При покупке попкорна диетолог советует обращать внимание на пищевую ценность продукта и его состав: чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Дарья Русакова посоветовала пожилым людям употреблять творог как минимум два раза в неделю.