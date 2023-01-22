Сергей Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

В 2022 году современный экотранспорт перевез более 117 миллионов пассажиров Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве в конце прошлого года количество электробусов достигло 1050 единиц, они обслуживают 79 городских маршрутов, сообщили мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что в 2022 году современный экотранспорт перевез более 117 миллионов пассажиров, а с начала своей работы – 276 миллионов пассажиров.

«Так всего за 4 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире», - подчеркнул Собянин.

На сегодняшний день производством электробусов занимаются порядка 8,5 тысячи специалистов. Машины покупают по контрактам жизненного цикла, когда в течение 15 лет производитель полностью берёт на себя все техническое обслуживание. Именно поэтому рабочие места защищены от различных изменений деловой конъектуры.

В 2023-2024 годах в столицу приедут еще около 1000 новых электробусов: примерно по 500 единиц в год. Электробусный парк возрастет почти вдвое.

Собянин напомнил, что в 2022 году после открытия электробусного парка «Красная Пахра» электробусы появились в ТиНАО: четыре маршрута курсируют между Троицком и ближайшими поселениями, а еще один – идет до метро «Теплый Стан». Парк рассчитан на 300 машин, на его территории установлено 34 зарядные станции.

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