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НовостиПроисшествия22 января 2023 10:20

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го км МКАД

Информация о пострадавших уточняется
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте аварии работают оперативные службы города

На месте аварии работают оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 108-го километра МКАД перед шоссе Энтузиастов произошла массовая авария: столкнулись пять автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Транспортные средства частично перекрыли трассу. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили: движение в районе происшествия серьезно осложнено, работают две полосы из пяти. Автомобилистам по возможности рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что утром 22 января автомобиль выехал с дороги и перевернулся на 64 километре МКАД. Легковушку унесло с проезжей части и она слетела в кювет. Сведений о пострадавших не поступало. Движение на участке затруднено не было.