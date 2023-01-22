Библиотекарь из Москвы назвала шесть книг для чтения с детьми

Все произведения подходят для семейного чтения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара Марина Молявина перечислила шесть книг для детей разного возраста. Все произведения подходят для семейного чтения, сообщили на сайте столичной мэрии.

Для малышей подойдет книга «Облачные булочки» южнокорейской писательницы и иллюстратора Пэк Хины. В произведении рассказывается о маленьких котятах, которые помогли папе-коту, собраться на работу. Еще одни вариант для самых маленьких – сказка о жадном бельчонке «Это точно последняя» Оливье Таллека.

Ребят постарше может заинтересовать книга «Переполох в опере» Фульвио Топиццы. Это произведение – целуя энциклопедия оперной жизни. С ее помощью ребята узнают значение профессиональных терминов музыкантов. Кроме того, Молявина рекомендует книги «Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год» Микеле д’Иньяцио и «Соло для Клары» Клаудии Шрайбер.

Старшеклассникам также понравится повесть о взаимоотношениях дочки-подростка с матерью «Я, не я, Жанна» Александры Зайцевой. В книге раскрыты темы социальных сетей и их влияния на отношения в семье.

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