Зарплата консьержа в одном из жилых домов удивила москвичей и вызвала бурное обсуждение в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

После того как в паблике во ВКонтакте «Измайлово - Мой дом Родной» опубликовали вакансию консьержа с зарплатой в 11 тыс. рублей, в комментариях разгорелись серьёзные споры о том, насколько это адекватная оплата труда в Москве.

Вакансия предполагает, что консьерж должен будет работать в доме на 4-ой Парковой улице, по графику 2/4, с 09:00 до 20:30, и с перерывом с 14:00 до 15:00. За это соискателю предлагают оплату в размере 11 тыс. рублей в месяц, а также рабочее пространство с микроволновкой, холодильником и чайником, в котором можно ночевать (при желании).

Жителей окрестных домов ситуация удивила. Одни с возмущением напоминают о том, что прожиточный минимум в Москве гораздо выше, указывают на то, что заработок слишком низкий, и предрекают кандидатов на должность из низших слоёв общества. Другие же указывают на то, что для многих пенсионеров доплата в 11 тыс. рублей к пенсии будет приятным бонусом, а обязанностей не так много, что вполне подходит людям со слабым здоровьем.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие вакансии в Москве оказались самыми прибыльными, по состоянию на начало 2023 года.