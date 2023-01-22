Уголовное дело возбудят в Москве после выявления нелегально торгующих на проспекте Мира мигрантов Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Москве была обнаружена нелегальная торговая точка, организованная мигрантами. Об этом пишет пресс-служба Информационного центра СК России.

Как сообщают в ведомстве, в одном из подземных переходов на проспекте Мира была обнаружена нелегальная торговая точка, где мигранты занимались продажей несертифицированных продуктов, товаров сомнительного происхождения и откровенно незаконных поддельных документов для получения проживания и работы в России.

Руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову поручено возбудить уголовное дело и расследовать его, предоставив доклад о предварительных, и итоговых результатах лично Бастрыкину. Уголовное дело будет находиться под контролем центрального аппарата Следкома.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как трое сотрудников УВД Московского метрополитена похитили участкового из Электростали.