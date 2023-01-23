Московский суд отправил серийного убийцу уличных кошек в тюрьму на 2,5 года Фото: стоп-кадр из видео

Серийного убийцу кошек приговорили к 2,5 годам тюрьмы, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Олег Кривяков, простой 32-летний менеджер, расстреливал животных из пневматического оружия во дворах жилых домов. Всего на его счету около 10 жертв, но в деле фигурируют всего три — один убитый кот и два выживших. Свои действия москвич оправдывал тем, что бродячие животные переносят вирусы и бактерии.

Напомним, о «кошачьем маньяке» общественность узнала в декабре 2020 года. Тогда нашли первых раненых и убитых животных. «Чистильщика» удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения.

Мужчину обвинили в жестоком обращении с животными и хулиганстве.

Свою вину Кривяков не отрицал, но при этом защита пыталась уверять, что она не доказана. KP.RU писал, что обвинение запрашивало пять лет лишения свободы. Черемушкинский районный суд приговорил живодера к 2,5 годам заключения в колонии-поселении.