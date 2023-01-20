Офисный работник расстреливал кошек из окна: обвинение требует 5 лет колонии для «кошачьего маньяка»

Олега Кривякова судят за жестокое обращение с животными. Фото: предоставлено волонтерами

Полгода судебного разбирательства по делу об убийстве кошек подходят к концу. 20 января в Черемушкинском районном суде гособвинение запросило 5 лет лишения свободы Олегу Кривякову, которого обвиняли в хулиганстве и жестоком обращении с животными.

Напомним, события, которые легли в основу уголовного дела, произошли в декабре 2020 года. Именно тогда Юлия Ивлева впервые обнаружила мертвых кошек у жилого дома на ул.Гарибальди в ЮЗАО. Были и выжившие, ветеринары после осмотра огорошили: по животным кто-то стрелял из пневматики.

Любители животных, которые подкармливали кошек, написали заявление в полицию, к делу подключились зоозащитники. Примерно через месяц после этого силовики возбудили уголовное дело. На тот момент тела большинства убитых животных были утилизированы, так что в деле фигурирует одно убитое и два выживших животных.

«Кошачьего киллера» отследили по камерам видеонаблюдения: они зафиксировали, как мужчина на автомобиле подъезжает к жилому дому и начинает палить. Общественность возмутилась: там же подъезд рядом, мог и не только по кошкам попасть! Поэтому в деле появилась еще и статья о хулиганстве.

Подозреваемого – обычного 32-летнего менеджера Олега Кривякова - под суд отдали летом прошлого года. Почти каждое заседание собирало десятки зоозащитников, которые гадали, какое же наказание получит Олег Кривяков.

- В суде он не отрицал, что стрелял по животным, а ранее объяснял свои действия тем, что таким образом якобы боролся с распространением бешенства и коронавируса в районе Черемушек, - рассказал корреспонденту kp.ru адвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

Однако сторона защиты почему-то заявила, что его вина не доказана и просила оправдать его. Мы же поддержали гособвинителя: пять лет колонии общего режима нам кажется справедливым наказанием.

Какое решение примет суд, пока не ясно. Приговор Олегу Кривякову планируют огласить в понедельник – 23 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переключился с питомцев на хозяек. Раскрыта личность «собачьего маньяка» из Москвы

Стало известно имя «собачьего маньяка», избивавшего собак в Москве. Общественность не знала «героя» в лицо из-за запрета следствия разглашать персональные данные подозреваемого. Сейчас же, когда дело готовятся передать в суд, имя и должность обвиняемого назвать уже можно. (подробнее)