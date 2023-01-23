Подозреваемого в нападении на телепродюсера задержали в Москве фото: МВД России

Сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в нападении на телепродюсера, которое произошло еще в январе прошлого года. Общий ущерб оценили в почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

По предварительным данным, в начале прошлого года двое мужчин в темное время суток проникли в дом телепродюсера и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, забрали большое количество наличных денег и несколько наручных часов.

Задержали подозреваемого в поселке Марушкинское в квартире у родственников. Следствие предполагает, что для спланированного ограбления преступники использовали макет пистолета, который они приобрели в интернет-магазине. Похищенные деньги они успели потратить по своему усмотрению.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Ранее KP.RU писал, что серийного убийцу кошек в Москве приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Свои действия он оправдывал тем, что кошки переносят заболевания.