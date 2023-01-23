Пожар в особняке Елагина вспыхнул на Страстном бульваре в Москве

Пожар в особняке 19-го века локализовали на Страстном бульваре в Москве Фото: Кирилл ЧАЩИН

В центре Москвы загорелся старинный особняк Елагина. Здание, построенное в 19-ом веке, начало гореть из подвала, однако сейчас пожарным уже удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Как отмечают в ГУ МЧС Москвы, из здания были эвакуированы десять человек, и около пяти десятков эвакуировались самостоятельно. Сегодня в здании 1898 года постройки находится современный бар, несколько магазинов, а также офисные помещения.

Уточняется, что пламя вспыхнуло в личных вещах одного из посетителей, в одном из подвальных помещений особняка, где располагается кальянная. Пламя успело распространиться на пять квадратных метров, а затем было успешно локализовано и потушено. О пострадавших не сообщалось.

В Департаменте транспорта Москвы также отметили, что на время борьбы с огнём пришлось частично перекрыть движение на Страстном бульваре, однако его восстановили в короткие сроки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелась одна из школ на Соколе. Пожар вспыхнул на третьем этаже, в одном из туалетов.