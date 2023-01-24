Актера Станислава Садальского госпитализировали в больницу в Москве с кровотечением

Садальский находится в Боткинской больнице в Москве с кровотечением Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский госпитализирован в столичное медучреждение с кровотечением. Он находится в Боткинской городской клинической больнице. Об этом Садальский написал в социальных сетях во вторник, 24 января.

«Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты», - сообщил он. По словам артиста, кровотечение пока не остановили. Артист попросил друзей и поклонников пожелать ему удачи.

Напомним, Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года. Известность актеру принесли фильмы «О бедном гусаре замолвите слово», «Место встречи изменить нельзя», «Торпедоносцы».

Ранее KP.RU писал, что появились новые подробности о состоянии госпитализированного в одну из московских больниц режиссёра Никиты Михалкова. Артист продолжает лечение, его состояние оценивается как стабильное, ухудшений нет.