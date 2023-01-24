Собянин: после отмены турникетов наземный транспорт Москвы стал ходить быстрее и чаще

С 1 сентября 2018 года турникеты убрали на всем наземном транспорте Москвы. Фото: личный блог Сергея Собянина

Имидж наземного транспорта Москвы изменила отмена турникетов в 2018 году. Теперь автобусы и трамваи ходят быстрее и чаще, а пассажиры экономят до 25 минут в зависимости от маршрутов, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«С 1 января 2018 года мы убрали турникеты на 72 наиболее загруженных автобусных маршрутах, а с 1 сентября 2018 года — на всем наземном транспорте Москвы. Высадка и посадка стали осуществляться через все двери, рядом с каждой был установлен валидатор для оплаты проезда», - отметил градоначальник.

По его словам, это решение позволило практически полностью избавиться от очередей на остановках. Например, на крупных пересадочных узлах время посадки сократилось с 10 до 1 минуты. При этом опасения о массовом возвращении «зайцев» в столичный транспорт не оправдались. Четыре года назад контролеры выявляли около 800 безбилетников в сутки, а сейчас – около одной тысячи.

Также отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров: в сентябре 2021 года заработал сервис бесплатных пересадок между наземными маршрутами, а в 2022 – внутри маршрута. Только за прошлый год горожанам удалось сэкономить более 161 миллиона рублей с их помощью.

Кроме того, за этот период в городе ввели около 440 км выделенных полос, запустили свыше десяти тысяч современных автобусов, 600 трамваев, более 1000 электробусов.

Ранее KP.RU писал, что электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире.