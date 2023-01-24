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НовостиОбщество24 января 2023 7:49

Роспотребнадзор: в Москве отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей

Общая же статистика среди всех возрастов немного снизилась
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей

В Москве отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей

Фото: Shutterstock

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения. При этом среди детей от 3 до 14 лет отмечается рост числа заболевших, сообщается на портале московского управления Роспотребнадзора.

Общее же количество заражений, по словам ведомства, не превышает эпидемиологические пороги, как для отдельных возрастных групп, так и по общей статистике. Специалисты напоминают о необходимости своевременной вакцинации от сезонных инфекций.

В ведомстве напомнили, что при появлении первых симптомов не стоит заниматься самолечением. Оно может принести непоправимый вред здоровью. При симптомах гриппа и ОРВИ стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Ранее KP.RU писал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в первые две недели 2023 года. Тогда наблюдался рост заболеваемости и эпидемиологическая ситуация была напряженной.