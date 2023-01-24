Врачи выявили 1362 новых случая заражения COVID-19 в Москве за прошедшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 24 января, в Москве выявлено 1362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. 12 пациентов скончались от осложнений и последствий заболевания. Статистика публикуется на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация в столице понадобилась для 93 пациентов за прошедшие 24 часа, а полностью оправиться от симптомов и последствий болезни смогли 2063 человека.

Москва все так же занимает первую строчку по количеству новых заражений в сутки среди всех регионов России. Следом неизменно идет Санкт-Петербург, а третью строчку за прошедшие 24 часа занимает Московская область.

Ранее KP.RU писал, что в Москве отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 3 до 14 лет. При этом общая статистика заболеваний снижается. Врачи не рекомендуют заниматься самолечением при начальных симптомах заболевания и незамедлительно обращаться к врачу.