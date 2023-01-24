Рабочего убило током во время проведения ремонта в Москве

27-летнего рабочего убило током на 1-ой Рыбинской улице в Москве Фото: прокуратура Москвы

Сегодня, 24 января, на 1-ой Рыбинской улице в Москве произошёл смертельный несчастный случай. 27-летний рабочий, занимавшийся ремонтом в одном из технических помещений, получил удар током и скончался на месте. Об этом сообщает Телеграм-канал столичной прокуратуры.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося, процесс контролируется Преображенской межрайонной прокуратурой. Прежде всего, проверяются возможные нарушения требований безопасности и охраны труда.

Также прокуратура Москвы инициировала проведение процессуальной проверки по данному инциденту.

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