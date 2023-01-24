Мэр Собянин озвучил планы по благоустройству Москвы в 2023 году

Мэр Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы в 2023 году Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседании президиума правительства Москвы обсудили планы по благоустройству столицы на 2023 год. Также подвели итоги работы Комплекса городского хозяйства города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В наступившем году в столице планируют благоустроить 74 парка и сквера, 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. В девяти парках стартуют работы по их реабилитации и восстановлению. Благоустройство затронет около 693 гектаров парковых территорий.

За прошлый год удалось привести в порядок 64 подобные территории. Также удалось благоустроить 62 общественных пространства столицы за 2022 год.

В центральном административном округе в порядок приведут 14 улиц, в том числе и рядом с МГТУ имени Баумана. Также благоустройство в этом году затронет Воробьевскую набережную и Аллею Славы на Воробьевых горах.

Также планируется проводить работы по ремонту более 1,6 столичных дворов и порядка 14 тысяч подъездов многоквартирных домов. Капитальный ремонт сделают в 2,3 тысячах домов и заменят примерно 3 тысячи лифтов.

Ранее KP.RU писал, что после отмены турникетов наземный транспорт в Москве стал ходить чаще и быстрее. Очереди на остановках и вовсе исчезли.