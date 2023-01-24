Собянин: детский сад на 325 мест построили в поселении Филимонковское в Новой Москве

В детском саду созданы все условия для всестороннего развития рябят. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Новой Москве в поселении Филимонковское достроили детский сад, который сможет принять 325 детей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Площадь дошкольного учреждения составила 4,9 тысячи квадратных метров. В нем созданы все условия для всестороннего развития ребят: обустроены спальни, игровые зоны, столовая, физкультурный и многофункциональный музыкальный залы. На улице также созданы площадки для занятий на свежем воздухе.

Ранее KP.RU писал в ТиНАО в поселении Десеновском построили крупный образовательный центр: школу на 1000 мест с дошкольным отделением на 225 малышей. В детском саду появились кабинеты для развивающих занятий, музыкальный зал, спортзал, медицинский блок, а в школе – учебные классы, лабораторно-исследовательские комплексы, поле для мини-футбола, площадки для волейбола и баскетбола.