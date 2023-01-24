Синоптик Вильфанд: в Москве до конца недели сохранится гололедица

В понедельник гололедицы уже не будет, потому что в Москве пойдет снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Гололедица сохранится на столичных улицах и дорогах до конца недели, после этого в город придут снегопады, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«До конца недели гололедица сохраняется, поэтому призыв к аккуратности и внимательности, особенно во дворах. В понедельник гололедицы уже не будет, потому что пойдет снег», - отметил он.

По словам специалиста, в Москве гололедица образовалась после оттепели – из-за замерзания растаявшего снега. Ледяное покрытие исчезнет, когда в городе выпадет около 4-5 сантиметров снега.

Вильфанд добавил: особенно скользко в столице будет в четверг, 26 января. Ожидается отложение изморози и льда на вертикальных поверхностях. При этом в целом на этой неделе прогнозируется комфортная погода: с пятницы по воскресенье столбики термометров покажут около -5 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 30 января резко упадет атмосферное давление: столбики барометров понизятся на 20 мм ртутного столба.