Открытие первых двух корпусов научно-технологической долины МГУ в Москве состоится 25 января, фото: Клятов Алексей

25 января в Москве состоится открытие двух первых корпусов научно-технологической долины МГУ: «Ломоносов» и междисциплинарного. Это будут первые из нескольких зданий, относящихся к инновационному центру столицы России, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

Будущий наукоград, в котором пока готовы два основных корпуса, открытие которых состоится в Татьянин день, занимает площадь в 17 гектаров. В нём расположатся девять кластеров, каждый по 80 тыс. квадратных метров. Ещё до открытия работать в научной долине изъявили желание более 800 отечественных компаний, многие из которых созданы российскими университетами.

Научно-технологическая долина МГУ будет заниматься нанотехнологиями, биомедициной, робототехникой, космонавтикой, информационными технологиями, искусственным интеллектом и множеством других современных направлений, а также спортом, гуманитарными науками.

Дата 25 января, Татьянин день, выбрана не случайно, ведь это ещё и день рождения Московского государственного университета. В честь праздника и открытия долины Садовничий пригласил всех студентов и профессоров на медовуху, мёд для которой ректор собирал сам.

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