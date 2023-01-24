Станции метро Москвы планируют в 2023 году оборудовать сетью 5G Фото: Иван МАКЕЕВ

Базовые станции 5G планируют начать устанавливать на станциях московского метрополитена уже в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

На организованной ВЭБ.РФ выставке в здании Совета Федерации 24 января представили базовую станцию 5G. Игорь Шувалов заявил, что начать их установку собираются уже в 2023 году. Названия станций метро, где появятся новые технологии, глава госкорпорации не назвал.

Руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев добавил, что в 2023-м будут оснащены 4 станции московского метрополитена, скорее всего, новые. Пока что планируется покрытие сетью самих перронов и павильонов на станциях метро.

Ранее KP.RU сообщал, что мобильный интернет в московском метрополитене стал работать быстрее благодаря новому оборудованию и настройкам сети.