Жители многоэтажки в Строгино задыхаются от нашествия мышей на протяжении года

Жители многоэтажного дома в Строгино уже год страдают от нашествия мышей Фото: Shutterstock

На северо-западе Москвы жильцы дома №2 по улице Маршала Катукова жалуются на нашествие мышей. Одна девушка, живущая в этом доме, рассказала, что первый раз увидела мышь в квартире еще в январе 2022 года, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

26-летняя жиличка Анна думала, что тогда было всего лишь единоразовое появление грызуна, однако спустя полгода ситуация с мышами стала только хуже. После появления неприятного запаха в квартире девушка решила расставить по всей квартире клеевые ловушки, в которые за это время угодили уже 50 грызунов.

Некоторые из жильцов жалуются, что после появления мышей они начали терять не только деньги на борьбу с ними, но и здоровье. У кого-то даже развилась аллергия.

Жильцы уже отправляли множество жалоб в ГБУ «Жилищник», но все они пока привели только к тому, что сотрудники заделали щели в коммуникациях в ванных комнатах.

Ранее KP.RU писал, что в музее на Красной площади в Москве обнаружили краснокнижную летучую мышь. Сотрудники обратились в МЧС за помощью в поимке нежданного гостя.