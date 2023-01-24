Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили дело за ЛГБТ-пропаганду

В отношении Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело за пропаганду нетрадиционных отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичные органы правопорядка возбудили административное дело против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса за пропаганду ЛГБТ. За подобное нарушение им грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ МВД РФ депутату госдумы Яне Лантратовой.

Дело на блогеров возбудили еще 13 января 2023 года, кроме того, следователи в данный момент проводят процессуальную проверку популярных блогеров, на оценку их действий по статье за создание и распространение материалов для взрослых. За подобное нарушение закона им может грозить до шести лет лишения свободы.

Все имеющиеся материалы по этому делу направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет для проведения необходимых экспертиз.

Ранее KP.RU писал, что блогера Диму Масленникова в состоянии средней тяжести госпитализировали в московскую больницу. Его жизни ничего не угрожает, и на данный момент он выписан из медучреждения.