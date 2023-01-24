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НовостиПроисшествия24 января 2023 15:17

Сбившую женщину с коляской автоледи в Москве оставили под стражей до 27 февраля

Женщина просила суд принять залог в один миллион рублей
Сергей КУДРИН
Обвиняемую в смертельном ДТП женщину из Москвы оставили под стражей до 27 февраля

Обвиняемую в смертельном ДТП женщину из Москвы оставили под стражей до 27 февраля

Фото: прокуратура Москвы

37-летнюю жительницу Москвы, обвиняемую в смертельном ДТП, устроенном в состоянии опьянения, оставили под стражей почти до конца февраля 2023 года. Тушинский районный суд решил продлить меру пресечения до 27 февраля, о чём пишет пресс-служба прокуратуры столицы.

Во время судебного заседания обвиняемая просила отправить её под домашний арест либо принять залог в размере одного миллиона рублей. Женщину обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее за собой смерть двоих или более человек). Свою вину обвиняемая признала только отчасти.

Ранее KP.RU сообщал о том, что резонансное ДТП случилось 27 ноября 2022 года, когда 37-летняя женщина, управляя иномаркой KIA, потеряла управление и вылетела на тротуар. Под колёсами автомобиля оказалась женщина и двое детей. Выжил только один ребёнок.