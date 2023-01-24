Заколотого ножом мужчину нашли в московской квартире после пьяного застолья

Тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли в квартире на Большой Черкизовской улице в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из квартир на Большой Черкизовской улице в Москве было обнаружено тело мужчины. При осмотре трупа были обнаружены многочисленные ножевые ранения. О случившемся сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Прямо сейчас на месте обнаружения тела работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины случившегося, устанавливается круг лиц, которые могут быть потенциально причастны к убийству. Тщательно изучается сама квартира на предмет возможных улик.

По предварительным данным, убийцей может быть кто-то из родственников погибшего. Правоохранители установили, что в квартире выпивали спиртное члены семьи, между которыми вспыхнул конфликт.

Ранее KP.RU сообщал о том, что неподалёку от поселения Сосенское, в лесополосе, было обнаружено расчленённое тело мужчины. Его личность установить не удалось, так как многие фрагменты тела не были найдены.