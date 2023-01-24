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НовостиОбщество24 января 2023 16:37

Московская канатная дорога поздравит студентов 25 января бесплатным проездом

Для бесплатного проезда нужно лишь предъявить студенческий билет
Сергей КУДРИН
Московская канатная дорога поздравляет студентов бесплатным проездом 25 января

Московская канатная дорога поздравляет студентов бесплатным проездом 25 января

Фото: Алиса ТИТКО

В честь праздничного для студентов дня, 25 января, Московская канатная дорога предоставила учащимся вузов столицы возможность бесплатно прокатиться от станции Воробьёвы горы. Об этом пишет пресс-служба компании.

Как отметили в Московской канатной дороге, проезд будет полностью бесплатным, но только в одну сторону, один раз за день. То есть студентам предложат возможность пересечь Москва-реку в кабине канатной дороги либо в сторону Лужников, либо на Воробьёвы горы.

Бесплатно проехать можно только в стандартной кабине при предъявлении студенческого билета и только 25 января. При желании можно прокатиться и в кабине премиум-класса, однако тогда праздничная скидка составит уже 50%.

Провезти своих друзей или родственников по данной акции не получится - один проездной билет выдаётся при предъявлении одного студенческого.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 9 января 2023 года канатная дорога в Москве работает на час дольше в связи с высоким потоком пассажиров и запросом москвичей.