Московская канатная дорога поздравит студентов 25 января бесплатным проездом

Московская канатная дорога поздравляет студентов бесплатным проездом 25 января Фото: Алиса ТИТКО

В честь праздничного для студентов дня, 25 января, Московская канатная дорога предоставила учащимся вузов столицы возможность бесплатно прокатиться от станции Воробьёвы горы. Об этом пишет пресс-служба компании.

Как отметили в Московской канатной дороге, проезд будет полностью бесплатным, но только в одну сторону, один раз за день. То есть студентам предложат возможность пересечь Москва-реку в кабине канатной дороги либо в сторону Лужников, либо на Воробьёвы горы.

Бесплатно проехать можно только в стандартной кабине при предъявлении студенческого билета и только 25 января. При желании можно прокатиться и в кабине премиум-класса, однако тогда праздничная скидка составит уже 50%.

Провезти своих друзей или родственников по данной акции не получится - один проездной билет выдаётся при предъявлении одного студенческого.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 9 января 2023 года канатная дорога в Москве работает на час дольше в связи с высоким потоком пассажиров и запросом москвичей.