Редкого ястреба-перепелятника заметили в Москве

Специалисты Мосприроды заметили в Москве редкого ястреба-перепелятника Фото: Городское хозяйство Москвы

Сегодня, 24 января, на территории памятника природы «Щукинский полуостров» камеры, расставленные специалистами Мосприроды, запечатлели редкого хищника - ястреба-перепелятника. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ястреб-перепелятник занесён в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как вид, уязвимый на территории столицы. В 2022 году этого небольшого хищника замечали в заказниках «Лианозовский», «Лес на реке Самородинке» и в природно-историческом парке «Битцевский лес».

Перепелятники - маленькие птицы, их особи чуть мельче серых ворон. Охотятся на более мелких пернатых - воробьёв и синиц, а нападают на них либо из засады, либо долго парят на большой высоте, выгадывая наилучший момент для пикирования.

Особенностью этих птиц является своего рода «тельняшка». У самцов на груди серо-рыжее, почти полосатое оперение, а у самок - серо-бурое. Также эксперты отмечают, что в Москве ястребы-перепелятники почти никогда не покидают насиженных мест. Свитое парой гнездо становится их домом на несколько лет, если не будет разрушено. Чаще всего эти хищники гнездятся в кронах деревьев.

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